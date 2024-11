Ein Toter bei Bauernhofbrand in Fornach

Die Identität des Toten ist noch nicht festgestellt, bis zu zehn Feuerwehren befanden sich bei den Löschungen im Einsatz.

In Fornach im Bezirk Vöcklabruck ist am Donnerstagnachmittag bei einem Bauernhofbrand eine Person ums Leben gekommen. Gegen 14:40 Uhr sei die Feuerwehr zu dem Einsatz gerufen worden, da sei bereits ein halbes Gebäude abgebrannt gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Ein Nachbar habe noch versucht eine Person aus dem Gebäude zu holen, konnte jedoch aufgrund der Brandentwicklung nicht mehr ins Gebäude.

Zudem hätten mehrere Nachbarn versucht den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen, was jedoch nicht gelungen sei, so die Polizei weiters. Innerhalb kurzer Zeit stand das Gebäude im Vollbrand. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute schließlich eine leblose Person. Die Identität konnte noch nicht festgestellt werden. Der Bezirksbrandermittler sowie das LKA Oberösterreich wurden für die Ermittlungen hinzugezogen worden. Zehn Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden standen im Einsatz.