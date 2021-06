Einbrecher übernachtete in Wiener Bürokomplex

Fast 24 Stunden soll am Wochenende ein Einbrecher in einem Bürogebäude in Wien-Leopoldstadt zu Gange gewesen sein, bis ihn ein Zeuge erspähte und die Polizei informierte.

Diese ertappte ihn auf frischer Tat und nahmen ihn fest, wie am Dienstag berichtet wurde. Der Mann hatte diverses Einbruchswerkzeug bei sich. Außerdem wurde im Bürokomplex bereits verpacktes und zum Abtransport vorbereitetes Diebesgut - elektronische Büroausstattung - gefunden. In Büros eingebrochen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen. Er dürfte am Samstagabend gegen 19.45 Uhr - noch während der Öffnungszeit - den Komplex betreten haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort habe er dann übernachtet und im Laufe des nächsten Tages in Büros dort ansässiger Firmen eingebrochen. Einem Zeugen, der sich ebenfalls im Bürokomplex aufhielt, fiel der Mann schließlich auf. Am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, nahm ihn die Polizei fest. Der 23-Jährige verweigerte laut Polizei bei einer ersten Befragung die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.