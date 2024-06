Eltern nicht zu Hause: 3-Jähriger stürzte vom Balkon

Aus den Fehlern anderen nichts gelernt haben Donnerstagfrüh in Salzburg die Eltern eines Buben, die auswärts waren, als deren Sohn (3) vom Balkon in die Tiefe fiel. Erst im März war in Linz der 5-jährige Dominik vom vierten Stock in den Tod gestürzt, während seine Mutter spazieren war.

Slbg. Der neuerliche Sturz-Unfall eines Kindes ereignete sich am Donnerstag gegen 8 Uhr in Salzburg-Liefering. Während die Eltern unterwegs gewesen sein sollen, stürzte der 3-Jährige aus dem zweiten Obergeschoß vom Balkon eines Mehrparteienhauses auf die darunterliegende Wiese. Dabei erlitt der Bub Verletzungen unbestimmten Grades. Die Eltern werden nun wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Bub (5) stürzte aus Fenster: Eltern unter Schock

Ein ähnlicher Fall ereignete sich erst am 3. März. Dabei hat der kleine Dominik (5) aus Linz sn Leben verloren. Der Bub war aus dem vierten Stock der elterlichen Wohnung gestürzt. Seine Mutter hatte, gemeinsam mit ihrem Freund, zu diesem Zeitpunkt einen Spaziergang gemacht. Den 5-Jährigen ließen sie alleine zu Hause, da er in seinem Kinderzimmer schlief und die beiden ihn nicht wecken wollten. Nun drohen der 36-jährigen Mutter und ihrem Freund (39), der nicht der Vater des Buben ist, bis zu drei Jahre Haft wegen grob fahrlässiger Tötung. Insgesamt ereigneten sich in Österreich dieses Jahr bis 11. Juni bereits sieben Stürze aus Fenstern. Zum Vergleich: Im gesamten ersten Halbjahr 2023 wurden zwei Fensterstürze dokumentiert.