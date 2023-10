Bub stürzt in Wien aus 4. Stock – Lebensgefahr

In Wien-Ottakring ist ein vierjähriger Bub am Mittwochabend aus dem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gefallen. Das Kind schwebt in Lebensgefahr.

Wie der ORF berichtet, kam es gegen 23.15 Uhr zum Unglück. Die Eltern des Buben sollen ersten Informationen zufolge im Stiegenhaus in dem Wohnhaus am Yppenplatz gestritten haben. Das Kind dürfte inzwischen auf eine Bank gestiegen und aus dem Fenster gestürzt sein. Der Vierjährige trug beim Sturz schwere Kopfverletzungen davon.

