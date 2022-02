Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung in Wien: Günstig und stressfrei Parken bei Best in Parking

Rechtzeitig vor der Erweiterung der Kurzparkzone auf weitere Wiener Bezirke mit 1. März 2022 weist der Parkgaragen-Betreiber Best in Parking auf freie Kapazitäten mit attraktiven Tagestarifen ab 3,60 Euro hin. Die Garagen liegen in zentralen Lagen sowie an den Verkehrsknotenpunkten der Stadt mit perfekter Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die Angebote sind vor allem für Pendler und Besucher eine kostengünstige, nachhaltige und stressfreie Alternative. Das lästige Parkplatzsuchen und die ständige Unsicherheit, ob der Kurzparkschein noch gilt, fallen weg.

Insbesondere die Best in Parking Anlagen Park & Ride Spittelau (9., an der U4 und U6), P+R Hütteldorf (14., an der U4) und P+R Leopoldau (21., an der U1 und Schnellbahn) bieten sich für Parkplatzsuchende aus den Bundesländern perfekt an. Hier beträgt der Tagestarif für bis zu 24 Stunden nur 3,60 Euro.

Weitere Empfehlungen sind die Garagen Volkertstraße (2. Bezirk), Fiakerplatz (3.), Hundsturm (5.), Verteilerkreis Favoriten (10.), Klausgasse (16.), Währinger Park (19.), Brigittaplatz (20.), Wexstraße (20.) und Aspernstraße (22.). Der Tagestarif beträgt nur 4,00 Euro (bei Währinger Park, Brigittaplatz und Wexstraße bis max. 12 Stunden, bei allen anderen bis max. 24 Stunden).

Gerne gewählt wird auch die Garage DC Living (22., an der U1) mit einem Tageshöchstarif von 9,90 Euro.

Mit 1. März 2022 wird das Parkpickerl auf die Wiener Bezirke 11, 13, 21, 22 und 23 erweitert. Gleichzeitig gibt es Vereinheitlichungen in den Bezirken 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website der Stadt Wien: Parkpickerl und Kurzparkzonen in ganz Wien ab März 2022

Best in Parking ist eines der größten Parkraumbewirtschaftungsunternehmen in Wien. Ihre optimale Best in Parking Garage finden Sie hier: Home | Best in Parking