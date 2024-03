EuroDreams: Erster Österreicher holt Hauptgewinn

Ein Spielteilnehmer aus Tirol darf sich über 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre freuen.

Seit November des vergangenen Jahres gibt es mit EuroDreams ein neues Lotto-Spiel – nun darf sich zum ersten Mal ein Österreicher über den Hauptgewinn freuen.

Ein Glückspilz in Tirol, der nur einen Quicktipp für vier Ziehungen abgegeben hatte, kann sich über 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre freuen. Auch der zweite Gewinnrang ging am Donnerstag nach Österreich. Ein Spielteilnehmer, der seinen Tipp über ein Abonnement auf der Spieleplattform win2day abgegeben hatte, darf sich über 2.000 Euro monatlich für 5 Jahre freuen.

Bisher gab es bereits zweimal österreichische Gewinne im zweiten Rang: im November 2023 in der Steiermark und im Januar in Salzburg.

Acht Länder nehmen teil

EuroDreams wird in Österreich sowie in den sieben weiteren Ländern Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz angeboten.

Es gibt zweimal wöchentlich die Chance, bis zu 20.000 Euro netto pro Monat für die Dauer von 30 Jahren zu gewinnen, jeweils am Montag und am Donnerstag. Die Spielformel lautet „6 aus 40“ plus „1 aus 5“, was bedeutet, dass man sechs Zahlen von 1 bis 40 und eine „Traumzahl“ von 1 bis 5 auswählt, wobei die „Traumzahl“ nur im ersten von sechs Gewinnrängen relevant ist.