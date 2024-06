Evakuierungen nach Schwelbrand in Tiroler Geschäft

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ein Schwelbrand ist Sonntagabend in einem Geschäft in der Altstadt von Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ausgebrochen. Die angrenzenden Wohnungen wurden daraufhin kurzzeitig evakuiert, teilte die Polizei mit. Der Brand wurde indes unter Kontrolle gebracht, der Rauch eingedämmt. Er dürfte aufgrund durchgeschmorter Stromkabel entstanden und auf das angrenzende Mobiliar sowie Verkaufsartikel im Geschäft übergegangen sein.

Weitere Erhebungen waren im Gange. Die genaue Höhe des Schadens war vorerst unklar. Verletzt wurde niemand, hieß es. Zuvor hatte eine Anrainerin starken Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.