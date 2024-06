Ein Toter nach Großbrand in Batteriefabrik

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unbekannt.

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Fabrik für Lithiumbatterien in Südkorea wird mindestens ein Todesfall befürchtet. Mindestens 19 Menschen seien eingeschlossen, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap am Montag. "Es werden noch viele Menschen vermisst, so dass die Zahl der Opfer wahrscheinlich steigen wird", hieß es demnach von Seiten der Feuerwehr. Eine Person habe einen Herzstillstand erlitten, eine weitere sei schwer verletzt worden, berichtete Yonhap.

Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten an. Die Brandursache sei noch nicht bekannt, hieß es.