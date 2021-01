Ex-Bankenchef & Ehefrau starben bei Lawinen-Drama in Südtirol

Augenzeugen, die das Unglück beobachtet hatten, informierten die Südtiroler Rettungskräfte und begannen sofort mit der Suche.

Zu einem tragischen Lawinenunglück ist es am Sonntag im Südtiroler Schnalstal gekommen. Unterhalb der Kreuzspitze auf einer Höhe von rund 2.200 Metern ging eine Lawine ab und begrub Michael Grüner, bis Mai fast 25 Jahre lang Präsident der Raiffeisen Landesbank, unter sich. Beim Unglück starb auch Grüners Ehefrau Monika Gamper, von Ende 2015 bis September 2019 Präsidentin des Stadttheater- und Kurhausverein in Meran, berichtete das Nachrichtenportal www.stol.it.



Augenzeugen, die das Unglück beobachtet hatten, informierten die Südtiroler Rettungskräfte und begannen sofort mit der Suche. Auch ein Rettungsteam aus dem Ötztal wurde losgeschickt. Die Ersthelfer konnten die beiden Verschütteten befreien, doch für sie kam jede Hilfe zu spät. Der 65-jährige Grüner war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Seine 52-jährige Frau hingegen gab noch schwache Lebenszeichen von sich, alle Wiederbelebungsversuche blieben jedoch auch bei ihr erfolglos.



Grüner galt als erfahrener Skialpinist. So hatte er in den vergangenen Jahren auch Himalaya-Spitzen bestiegen. In Südtirol herrschte am Sonntag Lawinengefahr der Stufe 3 von 5, berichtete das Südtiroler Landeswarnzentrum.