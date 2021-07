Faktencheck: Afghanen öfter straffällig als Österreicher?

Werden Afghanen in Österreich wirklich überdurchschnittlich oft straffällig? Das sagen die Fakten.

Der brutale Tod der 13-jährigen Leonie, mit dem vier Afghanen als mutmaßliche Täter in Verbindung gebracht werden (es gilt die Unschuldsvermutung), sorgte für hitzige Diskussionen in den Medien. Besonders prominent: Die Debatte, ob straffällige Asylwerber abgeschoben werden sollen, dominiert die Debatte hierbei ebenso wie Vorurteile und Behauptungen, Afghanen würden überdurchschnittlich oft straffällig.

Um weiteren Mutmaßungen entgegenzuwirken, sah sich oe24 die tatsächliche Sachlage an. Anlassbezogen werden hier folgende drei Delikte betrachtet: Delikten Mord (§ 75), Vergewaltigung (§ 201) und Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person (§ 205). Beziehend auf eine von der APA ausgehobene Kriminalstatistik der Jahre 2019 und 2020 zeigen sich hier klare Ergebnisse:

Statistik: So viele Afghanen und Österreicher werden straffällig

Vergewaltigung. Betrachtet man die reinen Zahlen, so wurden im Jahr 2020 insgesamt 867 Menschen in Österreich der Vergewaltigung verdächtigt. Darunter waren 499 Inländer und 47 Afghanen. Letztere machten also 5,4 Prozent der Tatverdächtigen aus und Inländer 57,6 Prozent. Dadurch dass Afghanen aber nur rund 0,5 Prozent (6) der in Österreich lebenden Bevölkerung ausmachen, zeigt sich, dass diese in dem Bereich überrepräsentiert sind. Ein ähnliches Ergebnis trifft auf das Jahr 2019 zu: Insgesamt gab es bei Vergewaltigungen 874 Tatverdächtige, 521 davon waren Inländer, 59 Afghanen. Afghanische Staatsbürger machten 6,8 Prozent der Tatverdächtigen aus, Inländer 60 Prozent.

Mord. Beim Tatbestand Mord gab es 2020 insgesamt 47 Tatverdächtige. 31 davon waren Inländer und vier Afghanen, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. Afghanische Staatsbürger machten also bei Morden 8,5 Prozent aller Tatverdächtigen aus, Inländer 66 Prozent. Es zeigt sich also auch hier, dass sie erheblich überrepräsentiert sind. So auch 2019: Insgesamt gab es 77 Tatverdächtige, 30 davon waren Inländer und sechs Afghanen. Afghanen waren mit 7,8 Prozent vertreten und Österreicher mit 39 Prozent.

Sexueller Missbrauch. Bezüglich § 205, Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person, gab es im Jahr 2020 insgesamt 214 Tatverdächtige, 147 waren Inländer und neun Afghanen. Afghanische Staatsbürger waren also mit 4,2 Prozent vertreten und Inländer mit 69 Prozent. 2019 waren es insgesamt 201 Tatverdächtige, 151 Inländer und sieben Afghanen. Afghanen machten also 3,5 Prozent aus und Inländer 75 Prozent.

Einer von 1.000 Afghanen in Österreich straffällig

Hochgerechnet auf die in Österreich lebende Bevölkerung (7) lässt sich feststellen, dass im Jahr 2020 grob einer von 10.000 in Österreich lebenden Österreichern tatverdächtig in Bezug auf eine Vergewaltigung war, aber einer von 1.000 der in Österreich lebenden afghanischen Staatsbürger. Im Jahr 2019 verhält es sich ähnlich. Auch beim Tatbestand Mord waren 2020 im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung deutlich weniger Österreicher tatverdächtig als Afghanen, 2019 ebenso. In Bezug auf Missbrauch einer wehrlosen Person zeigt sich, dass 2020 zwei von 100.000 in Österreich lebenden Österreichern tatverdächtig waren, aber zwei von 10.000 Afghanen. Im Jahr 2019 ist es genau gleich. Es gilt zu beachten, dass es sich hier teilweise um sehr kleine Fallzahlen handelt.

Kriminalitätsbelastungsindex: Afghanen begehen mehr Sexualdelikte

Bereits im Jahr 2020 gab es eine Studie, die vom Innenministerium in Auftrag gegeben wurde, zum Thema "Kriminalitätsbelastungsindex". Dieser gibt an, "ob und inwieweit der Anteil einer Nationalität an allen Tatverdächtigen jenem an der Gesamtbevölkerung entspricht oder nicht". Der ermittelte Belastungsindex habe bei Verstößen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung bei Afghanen im Jahr 2018 eine - "bemessen an ihrem Anteil an der Wohnbevölkerung - sieben Mal so hohe Belastung an Sexualdelikten" ergeben, heißt es in der Studie.

Warum scheinen Afghanen in Kriminalitätsstatistiken öfter auf?

Warum sind Afghanen hier überdurchschnittlich oft in den österreichischen Kriminalstatistiken vertreten? Die Autoren führen einerseits die ungleiche Geschlechts- und Altersverteilung innerhalb der afghanischen Community an. Laut einem Forschungsbericht des Instituts für Stadt- und Regionalforschung (10) setzt sich die afghanische Bevölkerung in Österreich vergleichsweise aus mehr Männern und jüngeren Menschen zusammen. 68 Prozent sind Männer und 32 Prozent Frauen, rund 77 Prozent sind unter 34 Jahren alt. Dazu kommt, dass männliche Jugendliche und junge Erwachsene per se ein höheres Kriminalitätsrisiko haben: "Schon deswegen sind höhere Belastungsquoten zu erwarten", heißt es in der IHS-Studie.

Es gibt noch weitere Faktoren, die in Hinblick auf die Überrepräsentanz von Afghanen in der Kriminalstatistik beachtenswert sind. Beispielsweise würden "Fremde" laut der Studie der Zürcher Fachhochschule öfter angezeigt werden, als Menschen, die nicht "fremd" aussehen: "Je fremder der Täter ist, umso eher wird angezeigt." Bei ethnischer Fremdheit zwischen Opfer und Täter erhöhe sich das Anzeigerisiko um mehr als das Doppelte. Gewaltdelikte von Flüchtlingen hätten daher eine erhöhte Sichtbarkeit. Zudem gebe es weniger Hemmungen einen unbekannten Angreifer anzuzeigen, als einen Täter aus dem persönlichen Umfeld. Generell gibt es bei Sexualdelikten, die im privaten Umfeld stattfinden, eine große Dunkelziffer. Auch auf Risikofaktoren durch Fluchterfahrungen und Wohngemeinschaften, die "negative gruppendynamische Konsequenzen in Bezug auf Kriminalitätsrisiken" mit sich bringen können, wird in der IHS-Studie hingewiesen.