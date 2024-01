Faust-Attacke auf Weg zum Bankomat - Polizist vor Gericht

Ein Polizist, der den Kopf eines Bankkunden (19) mehrfach auf den Asphaltboden geschlagen hatte, musste sich am Montag vor Gericht verantworten.

Wien. Zu der exzessiven und von einem Fernsehteam gefilmten Amtshandlung nahe eines Tötungsdelikt-Tatorts (an einem Iraner in einer Visitenkartendruckerei) auf der Simmeringer Hauptstraße betreten hatte. Der 19-Jährige wollte an einem Bankomaten Geld beheben und sah nicht ein, warum das nicht zulässig sein sollte, nur weil im gegenüberliegenden Geschäft die Spurensicherung im Gange war. In dem Geschäftslokal war zuvor ein 38-Jähriger erschossen worden. Laut Puls24 war die Polizei-Absperrung obendrein nicht gut sichtbar.

Der angeklagte junge Polizist am Weg zu seiner Verhandlung am Landesgericht in Wien. © oe24 ×

Als der junge Wiener von den Cops zu Boden gerissen wurde, erlitt der eine stark blutende Rissquetschwunde oberhalb des rechten Auges. Der Film über den "Zugriff" ging hernach viral. Ein weiteres noch aussagekräftigeres Video wurde dann bei der Verhandlung gezeigt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem "exzessiven, nicht gerechtfertigten Ausmaß" an Gewalt zur Durchsetzung einer Identitätsfeststellung: Der Angeklagte habe sich auf den von anderen Polizisten bereits zu Boden gebrachten und fixierten jungen Mann gekniet und "aus der Emotion heraus völlig überschießend, exzessiv reagiert", indem er den Kopf des Betroffenen "nicht ein Mal, sondern zwei Mal mit voller Wucht gegen den Asphalt gedonnert hat".

Der Angeklagte bekannte sich eingangs der Verhandlung "nicht schuldig". Der Verteidiger behauptete, sein Mandant habe "nicht exzessiv" gehandelt, dessen Agieren sei "verhältnismäßig und gerechtfertigt" gewesen. Das Urteil sollte noch heute erfolgen.