Feuerteufel zündelten in Waschküche

Tausende Mieter in Gefahr gebracht haben bisher unbekannte Täter, die in Floridsdorf in einem bekannten Gemeindebau die Bügelmaschinen zweier Waschküchen in Flammen setzten-.

Wien. Sonntag um 21 Uhr meldete eine Bewohnerin des Franz-Koch-Hofs in Groß-Jedlersdorf, der im Volksmund auch Mitterhofbau genannt wird, der Feuerwehr den Verdacht, dass im Kellerbereich brennen könnte. Die Berufsfeuerwehr kam mit 7 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort und konnten der Brand mit Atemschutz und Löschleitung innert einer Stunde löschen. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, war die Ursache definitiv Brandstiftung gewesen: Demnach hatte einer oder mehrere Feuerteufel(n) mit den Motoren der Bügelmaschinen hantiert und sie wohl mit voller Absicht zum Brennen gebracht. Derzeit werden Anrainer und Zeugen durch die Kriminalbeamten befragt. Bei dem Vorfall entstand Sachschaden an den Geräten und den Räumen, verletzt wurde zum Glück niemand. Die weiteren Ermittlungen (wegen Brandstiftung und Gemeingefährdung) sind im Gange.