× Feuerwehr bei mehreren Einsätzen in Wiener Neustadt gefordert

Zu mehreren Einsätzen ist die Feuerwehr Freitagfrüh in Wiener Neustadt alarmiert worden.

NÖ. In der Siglgasse stand ein Dachstuhl in Vollbrand, die Flammen waren von weitem zu sehen. Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht, berichteten die Helfer in einer Aussendung. "Der Schaden ist dennoch hoch", sagte Einsatzleiter Christian Pfeiffer. Das Feuer müsse sich schon länger unter dem Dach seinen Weg gebahnt haben. Ein Brand von Hausrat in der Nähe wurde rasch gelöscht.

"An zwei Stellen zeitgleich einen Einsatz mit potenziellem Atemschutz fordert eine Freiwillige Feuerwehr. Zum Glück lagen die Einsatzstellen nur eine Minute von einander entfernt", berichtete Feuerwehrkommandant Pfeiffer. Zudem mussten die Helfer zum ÖBB-Parkdeck ausrücken, weil ein abgestelltes Auto in einen anderen Pkw gerollt war. Aufgrund von Rauch in einem Stiegenhaus wurde die Feuerwehr in die Josef Bierenz-Gasse gerufen. Hier war kein Einsatz nötig, weil der Qualm offenbar vom Dachstuhlbrand stammte.