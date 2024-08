Feuerwehr half in NÖ bei Verbrecherjagd

Zwei Kellereinbrecher flüchteten, als sie entdeckt wurden, ausgerechnet aufs Dach eines Mehrfamilienhauses. Dort verletzte sich einer und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

NÖ. Der Thriller startete Sonntag in den frühen Morgenstanden - da traf ein Bewohner einer Mehrparteienhausanlage in Wiener Neudorf, der in den Keller ging, auf zwei Gestalten, die dort nichts zu suchen hatten, es aber taten. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Auch Drohne und Hubschrauber im Einsatz

Sofort fuhren mehrere Streifen des Bezirkspolizeikommandos Mödlings zum Tatort. Einsatzkräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) durchsuchten das gesamte Gebäude. Kräfte der Polizeidiensthundeinspektion Wiener Neustadt sowie ein Drohnenoperator und ein Hubschrauber waren ebenso im Einsatz.

© FF Wr. Neudorf ×

Wie sich herausstellte, waren die Gesuchten - zwei Slowaken (41 und 43) - auf das geflüchtet. Der Ältere der beiden konnte mithilfe der Flugpolizei lokalisiert und festgenommen werden. Der Mann stolperte und verletzte sich und wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf mit einer Drehleiter vom Dach geholt und anschließend von der Rettung versorgt.

Unmittelbar danach wurde auch der 41-Jährige von den einschreitenden SIG-Kräften bei der Dursuchung des Gebäudes in einem Stiegenhaus geschnappt.

Das Diebsgut - Fahrräder, E-Scooter und Werkzeug im Wert von mehr als 20.000 Euro - war bereits zum Abtransport bereitgelegt gewesen. Die beiden Beschuldigten waren bei ihrer Einvernahme teilweise geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.