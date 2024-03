Finanzamt Braunau: Ex-Beamtin spricht von Interventionen

Bürgermeister versilberte Grundstücke in Pyhra Der Bürgermeister von Pyhra, Günter Schaubach, soll sich mit Grundstücksdeals und Umwidmungen durch den Gemeinderat eine goldene Nase verdient haben, berichtet die "Wiener Zeitung". Das Geld aus dem Verkauf will der Ortschef allerdings an die Pfarre gespendet haben.