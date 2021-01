Frau führt Mann an der Leine durch Wiener Öffis

In den sozialen Netzen kursiert das Video einer Frau, die einen Mann an der Leine führt.

Wien. Erst gestern wurde bekannt, dass eine Kanadierin ihren Mann an der Leine ausführte um die Ausgangssperre zu umgehen. Jetzt kursiert ein Video aus Wien auf Instagram, das an die Aktion in Montreal erinnert. Auf dem 13 Sekunden langen Clip ist zu sehen, wie ein Mann in der Wiener Straßenbahn an der Leine geführt wird. Er hat eine unheimliche Maske mit einem Kreuz auf der Stirn auf. Außerdem skurril: Ein Fahrgast, vor dessen Sitz sich die bizarre Szene abspielt, hat einen Nudelwalker in der Hand.

Ob es sich dabei um Aktions-Kunst, eine Aktion aus der BDSM-Szene, oder einfach nur ein Versuch um die Ausgangssperre zu umgehen handelt, ist unklar. Außerdem ist nicht bekannt, wann die Szene gefilmt wurde. Seit es am Dienstag auf dem Instagram-Account "wien.ist_anders" geteilt wurde, wurde es bereits mehr als 13.000-mal aufgerufen. Die User rätseln nun um was es sich bei der Aktion handelt.

"So viele Fragen auf einem Bild", kommentiert ein User. "Was hat sich der Straßenbahnfahrer gedacht, als die eingestiegen sind", fragt sich ein User.