Frauenleiche in Schottergrube in NÖ entdeckt

Die Identität der Toten, die in den Schottergruben neben der Donauufer-Autobahn in Stockerau gefunden wurde, steht noch nicht fest. Mord, Unfall, Verzweiflungstat - nichts ist derzeit auszuschließen.

NÖ. Schock im Weinviertel: In Stockerau (Bezirk Korneuburg) ist eine stark verweste Frauenleiche entdeckt worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Um wen es sich bei der Toten - die auf einer Sandbank neben den ausgehobenen Teichen des Kieswerkes an der Donaukraftwerkstraße lag - handelt, ist noch unklar.

Gefunden wurde die Tote bereits am 11. Dezember. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt in alle Richtungen. Um etwaige Hinweise zu der Leiche zu erlangen, sei auch Kontakt zu benachbarten Ländern, vor allem nach Tschechien, aufgenommen worden.