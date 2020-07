Freundin von LASK-Star im Spital verstorben

Die Freundin von LASK-Fußballer René Renner erlag im Spital ihren Verletzungen.

Stmk/OÖ. Fünf Tage kämpfte die die 24-jährige Sabrina aus Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) um ihr Leben, nun erlag die junge Oberösterreicherin im Klinikum Amstetten ihren Verletzungen. LASK-Profikicker René Renner (26) war am Samstag mit seiner langjährigen Freundin bei einer Rafting-Tour auf der Salza, als es plötzlich zu dem Unglück kam. Der Bootsführer verlor in einer Stromschnelle die Kontrolle, das Wildwasserschlauchboot krachte gegen einen Felsen und kenterte. Der 26-Jährige habe geschätzt eine halbe Minute gebraucht, um sich zu befreien.

Verfangen. Die junge Studentin hatte sich offenbar mit einem Bein am Sitz-Steg des Bootes verfangen oder war gegen einen Stein gedrückt worden. Sie blieb 15 bis 20 Minuten unter Wasser.

Sabrina wurde mit einem Heli ins Spital Amstetten geflogen und musste ins Koma versetzt werden. Nun erlag sie ihren Verletzungen.