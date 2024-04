Führerschein von Totem vorgezeigt

Fahrer war jahrelang ohne eigenen Führerschein auf den Straßen unterwegs.

OÖ. In Neumarkt im Mühlviertel wurde bei einer Verkehrskontrolle ein Fahrer angehalten, der bei den Behörden für großes Kopfschütteln sorgte. Weil das Foto am Führerschein nicht mit dem Gesicht des Lenkers übereinstimmte, nahmen sie diesen genauer unter die Lupe. Kurz darauf kam die Meldung, dass der Schein nicht ihm gehöre - sondern einem Toten! Der Betroffene gab an, das Dokument einst in einem Lokal gefunden und eingesteckt zu haben.

10 Jahre ohne eigenen Schein gefahren

Der 58-Jährige wurde daraufhin angezeigt. Im Zuge der Ermittlungen gab er schließlich bekannt, selbst keinen Führerschein zu besitzen. Trotzdem fuhr er die letzten zehn Jahre mit dem Auto ungestraft durch Österreich. Das wird sich nun ändern, er muss nämlich mit folgenreichen Konsequenzen rechnen.