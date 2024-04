Flugzeug verlor mitten im Flug die Notrutsche

Eine üble Panne in New York scheint noch einmal glimpflich ausgegangen zu sein.

Die Fälle häufen sich, in den denen Flugzeuge einzelne Teile an Board verlieren. In New York war es diesmal eine Boeing-Maschine, die während des Fluges seine Notrutsche verlor. Von ihr fehlt bislang noch jede Spur.

Piloten spürten Vibration an Bord

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge löste sich gestern bei einem Flugzeug von Delta Air Lines dessen Notrutsche. Als die Piloten eine Vibration in der Maschine gespürt hatten, seien sie sofort umgekehrt, um wieder sicher am John F. Kennedy International Airport zu Boden zu gehen. Die Landung erfolgte schließlich einwandfrei, die 1990 gebaute Boeing wird nur eingehend untersucht.

176 Passagiere wechselten das Flugzeug

Die 176 Passagiere, zwei Piloten und fünf Flugbegleiter, die nach Los Angeles wollten, mussten daraufhin das Flugzeug wechseln. Wenige Stunden später kamen sie sicher und wohlauf an ihrem Zielort an.