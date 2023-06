Für Saisonjob außerhalb Wiens ist jetzt richtiger Zeitpunkt

Nach Branchen betrachtet stieg die Arbeitslosigkeit in Wien vor allem in der Hotellerie und Gastronomie sowie im Warenhandel

Angesichts wieder leicht steigender Arbeitslosenzahlen will das AMS Wien den Arbeitssuchenden Saisonjobs außerhalb der Bundeshauptstadt schmackhaft machen. "Für Wiener Jobsuchende ist der Frühsommer die richtige Zeit, um zumindest für einige Monate den Sprung in die Bundesländer zu wagen", so AMS-Wien-Chefin Petra Draxl.

Sommerjob steigert Chancen auf stabile Beschäftigung

Dies würde den Jobsuchenden auch langfristig helfen. "Die Sommersaison über in einem schönen Tiroler Hotel oder einem guten Salzburger Restaurant gearbeitet zu haben, verbessert nicht zuletzt auch die Chancen auf eine stabile Beschäftigung in Wien", meinte Draxl am Donnerstag in einer Aussendung. Tourismusbetriebe in den Bundesländern würden ihren Beschäftigten in der Regel Unterkünfte anbieten, der Lebensmittelpunkt in Wien müsse deswegen nicht aufgegeben werden.

Arbeitslosigkeit vor allem in Hotellerie und Gastro

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Mai 2023 im Jahresvergleich um 5,9 Prozent auf 103.596 angestiegen, die der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung hat sich um 2,9 Prozent auf 34.974 verringert. Die Summe beider Gruppen ist um 3,6 Prozent (4.758 Betroffene) größer geworden. "Einen besonders starken Rückgang von mehr als 29 Prozent sehen wir derzeit bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen", rechnete Draxl vor. Diese Gruppe habe das AMS Wien seit der Covid-Krise besonders in den Fokus genommen haben, das habe sich bezahlt gemacht.

Nach Branchen betrachtet stieg die Arbeitslosigkeit vor allem in der Wiener Hotellerie und Gastronomie (plus 7,5 Prozent) und im Warenhandel (5,5 Prozent).