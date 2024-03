Fund zweier Leichen gibt Polizei Rätsel auf

Bei den Toten handelt es sich um eine 83-Jährige und deren Sohn (61). Eine Obduktion wurde angeordnet.

Stöttera. Im Burgenland laufen Ermittlungen nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Stöttera (Bezirk Mattersburg). Bei den am vergangenen Montag entdeckten Toten handelt es sich um eine 83-Jährige und deren 61 Jahre alten Sohn, bestätigte die Polizei am Sonntag auf APA-Anfrage einen ORF-Bericht. Eine Obduktion wurde angeordnet, Ergebnisse werden für die kommende Woche erwartet.

Die genauen Umstände seien unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, wurde betont. Bekannt ist, dass die betagte Frau pflegebedürftig war.