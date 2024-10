Gänserndorfer Frauenmörder aufgespürt - Cobra-Beamter schwer verletzt

Der Polizei-Großeinsatz in Zistersdorf dauert bis Samstagvormittag an. Die Behörden haben den Täter, der als gefährlich gilt, ausfindig gemacht. Berichten nach soll er sich in einem Keller verschanzen und beim Einsatz einen Cobra-Beamten schwer verletzt haben.

Im Rahmen eines Großeinsatzes der Polizei nach der Auffindung der Leiche einer 65-Jährigen am Freitag ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Cobra-Beamter schwer verletzt worden. Der 59-jährige Verdächtige hatte sich in einem Objekt verschanzt und offenbar einen Sprengsatz gezündet, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager bei einer Pressekonferenz in St. Pölten. Der Beamte sei nicht in Lebensgefahr. "Der Einsatz ist noch in vollem Gange", betonte Baumschlager.

Die Frau war am Freitag im Zistersdorfer Gemeindegebiet getötet worden. Sie wurde in Weingärten entdeckt. Das Opfer habe eine Stichverletzung aufgewiesen, hieß es seitens der Polizei. "Wir gehen davon aus, dass es sich um eine allgemein gefährliche Person handelt", sagte Baumschlager zur Person des Beschuldigten, einem slowakischen Staatsbürger.

Bei der Fahndung nach einem Verdächtigen wurde auch die teilweise Evakuierung der etwa 300 Einwohner zählenden Zistersdorfer Katastralgemeinde Gösting durchgeführt. Betroffen waren laut Baumschlager rund zehn Häuser.