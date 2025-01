Ganz Österreich rot: Grippe-Welle überrollt das Land

Die Grippe-Zahlen haben sich zuletzt verdoppelt.

Die Grippewelle in Österreich nimmt wieder rasant Fahrt auf. „Die erste Woche des Jahres zeigte die zu erwartende Steigerung der Influenza-Aktivität. Sowohl Influenza A(H1N1)pdm09 als auch Influenza B(Victoria) verzeichneten mehr als eine Verdoppelung der Infektionen“, teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien mit. In den kommenden Wochen ist dabei mit einer weiteren Zunahme zu rechnen.

Ein Blick auf die Österreich-Karte verrät dabei, dass die Grippewelle das ganze Land erfasst hat.

Besonders betroffen ist derzeit Wien, aber auch in der Steiermark, in Oberösterreich und in Tirol haben die Influenza-Zahlen rapide zugenommen.

Impfung wirkt

Derzeit dominieren zum großen Teil Influenza-A(H1N1)pdm09- und Influenza-B-Viren, hieß es auf der Website der MedUni Wien. Die Impfung gegen die echte Grippe ist in Österreich erstmals für alle kostenlos erhältlich. Sie ist im österreichischen Impfplan allgemein ab dem sechsten Lebensmonat empfohlen, besonders für Säuglinge und Kleinkinder, Schwangere, bei Adipositas und chronischen Erkrankungen sowie ab 60 Jahren. In den vergangenen Grippesaisonen starben nach Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bis zu 4.000 Personen an Influenza, immer wieder auch Kinder.

Die Grippewelle startet in Österreich in der Regel im Dezember oder Anfang Jänner mit dem Höhepunkt im Februar. Dieses Mal ist sie vom Zentrum für Virologie der MedUni Wien etwas früher ausgerufen worden als in der vergangenen Saison, wo es direkt nach den Weihnachtsferien so weit war. In der Saison 2022/23 hatte es nach den ersten beiden Corona-Wintern eine ungewöhnlich starke und lange Grippe-Saison gegeben.