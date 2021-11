Ganzes Land geht in den 4. Lockdown

Ab Montag null Uhr früh sperrt das Land zu – die Corona-Pandemie hat unsere Politiker völlig überfahren.

So, als ob es noch eine Bestätigung gebraucht hätte, dass etwas geschehen muss: Auch am Samstag gab es 15.297 neue Corona-Fälle, außerdem 42 Todesopfer. Corona hat seit Ausbruch in Österreich 11.993 Tote gefordert hat – heute, Sonntag, wird also eine traurige 12.000er-Marke überschritten.



Österreichs Staatsspitze ist von der Entwicklung völlig überrollt worden – erst in der Nacht zum Freitag haben Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mit den Landeshauptleuten – allen voran mit Michael Ludwig (SPÖ) und Günther Platter (ÖVP) – in Pertisau am Achensee (T) beraten. Sie sind Getriebene – Tage zuvor waren Lockdowns von der ÖVP abgelehnt worden. Kein Wunder, dass sich Schallenberg und aber auch Mückstein in den Interviews auf oe24.TV für das Desaster bereits entschuldigt haben.



