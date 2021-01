Gasflasche bei Dachbrand in Wien-Hietzing explodiert

Am Freitagmorgen brach im 13. Wiener Gemeindebezirk in einem mehrgeschossigen Altbau ein Brand am Dach aus.

Wien. Um fünf Uhr in der Früh rückte die Berufsfeuerwehr Wien aus, da bei einer Baustelle am Dachstuhl ein Brand gemeldet wurde. Beim Eindringen der Baustellentüre von Seiten der Exekutive explodierte eine Gasflasche. Nach der Detonation, bei der niemand verletzt wurde, rief die Feuerwehr Alarmstufe 2 aus und zog zusätzliche Löschfahrzeuge zu. Insgesamt wurde vier Löschleitungen eingesetzt, somit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Derzeit sind noch Nachlösch und Sicherungsarbeiten im Gang. Die Wohnungen im Haus wurden kontrolliert, deren Bewohner konnten aber bleiben, da für sie keine Gefahr bestand. Der Bereich rund um die Trautmandsdorfergasse ist noch nicht wieder freigegeben.