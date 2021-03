Gastro-Öffnung: Weiß Promi-Wirt Ho schon mehr?

Noch hat die Regierung eine Lockerung der Maßnahmen nicht verkündet. Bei der Dots-Gruppe von Martin Ho kann man ab dem 15. März reservieren: Weiß der Promi-Wirt mehr?

Wien. Schlägt das Orakel Martin Ho wieder zu? Am Abend erst gibt die Regierung bekannt, ob Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgenommen werden. Selbst wenn es regionale Öffnungen gibt, ist noch nicht sicher ab wann und in welcher Form. Dann bleibt die Frage, ob die Gastro öffnen darf. Weiß der Promi-Wirt Martin Ho bereits mehr? Auf der Homepage der Dots-Gruppe kann man jedenfalls bereits für den 15. März reservieren. Das sorgt in den sozialen Medien natürlich für Spekulationen.

Ähnliches passierte schon letztes Jahr -damals stellten die Restaurants der Dots-Gruppe von Szene-Wirt Martin Ho als einer der ersten im Oktober Lieferungen und Selbstabholung um. Auch Reservierungen waren bei den Lokalen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Es wurde vermutet, dass der Promi-Wirt über Vorab-Informationen verfügte.

Illegale Party in Ho-Lokal

Martin Ho stand schon Ende letzten Jahres ungewollt im Mittelpunkt, die von ihn betriebene Wachauer Boutiquehotel „La Petite Ivy“ in Mühldorf sollen zu Silvester mindestens fünf Personen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben - obwohl solche Partys während des Lockdowns eigentlich verboten sind. Der Gastronom selbst hatte ein Video geteilt, auf dem eine festlich gedeckte Tafel zu sehen war

Leicht Öffnungsschritte im März

Die Regierung plant nach aktuellem Stand eine Schrittweise Öffnung. Jene Bundesländer die niedrige Inzidenzen haben, dürfen im März vorsichtig Öffnungsschritte machen. Das würde momentan nur Vorarlberg betreffen. Wien das im Inzidenzen-Ranking auf Platz zwei liegt kämme damit nicht in Frage.