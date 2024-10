Geisterfahrt nach Geburtstagsparty: Lenker (53) festgenommen

Eine völlig irre Geisterfahrt legte ein Slowene auf der Pyhrnautobahn im steirischen Grenzgebiet hin. Der Mann kam von einer Geburtstagsparty, hatte zwei Promille, keinen Führerschein und verfuhr sich heillos.

Stmk. Es war Sonntagabend kurz nach 20.15 Uhr, als ein Lkw-Fahrer Polizisten bei der Grenzkontrollstelle Spielfeld auf den Geisterfahrer aufmerksam machte. Wie sich herausstellte, war tatsächlich ein Pkw-Lenker bei starkem Verkehrsaufkommen mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Slowenien unterwegs.

Als der Geisterfahrer kurz vor der Grenzkontrollstelle anhielt bzw. umkehren wollte, führten Polizisten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei zeigte sich der 53-Jährige extrem unkooperativ und weigerte sich, seine Dokumente vorzuweisen. Als der Slowene dann während der Kontrolle auch noch versuchte, die Waffe eines Beamten zu ergreifen, nahmen Polizisten ihn fest.

Ein in der Folge mit dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung von mehr als zwei Promille. Aufgrund dessen war auch die Einvernahme des Mannes vorerst nicht möglich.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben dass der 53-Jährige überdies derzeit keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Der Führerschein war ihm bereits vor Monaten in seiner Heimat entzogen worden. Bei seiner am Montag durchgeführten Einvernahme zeigte sich der Mann zur Geisterfahrt selbst grundsätzlich geständig. Dabei gab der Slowene an, eigentlich nach einer Geburtstagsfeier in Richtung seiner Arbeitsstätte in den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag unterwegs gewesen zu sein. Aus unerklärlichen Gründen sei er jedoch bei Vogau/Straß von der Autobahn abgefahren und kurz darauf wieder über dieselbe Abfahrt und in die falsche Richtung aufgefahren. Hinsichtlich des Widerstands zeigte sich der 53-Jährige nicht einsichtig. Er wird wegen mehrerer Delikte – unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt – angezeigt.