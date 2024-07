Gewinnspiel: Traumurlaub mit Familotel

63 Betriebe gehören zu den Familotels, sie alle ermöglichen eine unvergessliche Auszeit für Familien. OE24 verlost einen Kurzurlaub.



Es gibt ihn: Einen Ort, an dem die Sonne immer scheint, die Vögel singen und die Sorgen des Alltags in weite Ferne rücken. Ein Paradies für die ganze Familie, wo Kinderlachen die Luft erfüllt und Eltern endlich entspannen können. Genau das bietet das OE24- Gewinnspiel: Die Chance auf einen unvergesslichen Urlaub mit oder in einem Familotel.

Seit 30 Jahren steht Familotel für familienfreundlichen Urlaub auf höchstem Niveau und feiert dieses Jubiläum mit besonderen Highlights.

In einem Familotel erwartet große und kleine Gäste Herzlichkeit und Geborgenheit. Hier können die Kinder frei herumtoben, während die Eltern die Urlaubszeit genießen. Ob beim gemeinsamen Abenteuer im Freien oder bei spannenden Entdeckungen im Kids-Club – jeder Tag wird zu einem besonderen Erlebnis.

Während die Kinder neue Freundschaften schließen, finden die Erwachsenen in der Wellness-Oase pure Entspannung. Und abends, wenn die Sterne am Himmel funkeln, wird der Tag bei einem gemütlichen Familienessen beendet. Die Erinnerungen, die hier gesammelt werden, bleiben ein Leben lang. Zu Familotel gehören 63 individuell geführte Mitgliedsbetriebe in fünf europäischen Ländern, die feste Standards etabliert haben. Dazu gehört die „Schöne-Ferien-Garantie“, die Eltern und Kindern zahlreiche Annehmlichkeiten bietet. In einer gemütlichen, familienfreundlichen Atmosphäre können Gäste ein breites Angebot an Aktivitäten und Gastronomie genießen und sich auf eine professionelle Kinderbetreuung verlassen. Dadurch können sich die Eltern entspannt zurücklehnen und die gemeinsame Zeit mit ihren Lieben voll auskosten – von der Toskana bis zur Ostsee: Familien haben bei der Auswahl des nächsten Urlaubsortes keine Einschränkungen.

© oe24 ×

Mit etwas Glück können Sie genau dieses Abenteuer erleben. Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und lernen Sie die Vorzüge von Familotel kennen, das seit drei Jahrzehnten Urlaubsträume für Familien wahr werden lässt und allen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Der Gewinngutschein gilt für zwei Nächte für zwei Erwachsene und alle im Haushalt lebenden Kinder unter 16 Jahren inklusive der im Zielhotel jeweils am höchsten angebotenen Verpflegungsart und Kids-All-Inclusive in allen Familotel Mitgliedsbetrieben. Ausgenommen ist der August und Weihnachts- sowie Semesterferien. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Familotel" und der schönsten Familien- oder Urlaubsgeschichte an gewinnen@oe24.at schicken.