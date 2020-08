Giftspinnen-Alarm auf Österreichs Almen

Die giftige Dornfinger-Ammenspinne wandert aufgrund des Klimawandels immer weiter Richtung Almen - Wanderer sind deswegen zur Vorsicht aufgerufen.

Der Biss der Dornfinger-Spinne ist zwar nicht tödlich, aber sehr schmerzhaft - der Schmerz entspricht in etwa dem eines Wespenstichs. Allergische Reaktionen können bis zu drei Tage anhalten. Das macht die Spinnenart gerade für Wanderer sehr gefährlich. Denn aufgrund des Klimawandels ist die Dornfinger-Spinne in immer größeren Höhen anzutreffen. War sie früher lediglich in flachen Regionen in der Oststeiermark und im Burgenland anzutreffen, verbreitet sich die Spinnenart nun auch auf den Almen.

Wanderer werden nun zur Vorsicht aufgerufen: Denn bei einem Biss in den Finger treten Schmerzen und Druckempfindlichkeit in den Lymphknoten der Achselhöhlen auf. Selten gibt es schwerere Verläufe mit Schüttelfrost, Schwindel, Erbrechen, leichtem Fieber oder sogar Kreislaufversagen.