Hätten Sie es gewusst? Das sind die Fragen der Mathe-Matura

Auch wenn eine Umfrage ergab, dass 90 Prozent mit einer positiven Note rechnen, so kann man keineswegs von einer einfachen Mathe-Matura reden. Gerade für diejenigen, bei denen die Schulzeit schon etwas länger zurückliegt, sind die Fragen kaum lösbar.

ZiB-Moderator Armin Wolf postete auf Twitter einige Bilder der diesjährigen Mathe-Matura. In den Kommentaren ist man sich einig und zwar dass man von alldem nichts (mehr) versteht. Ein User schreibt: "Habe vor 20 Jahren die HAK-Matura gemacht, war gut in Mathe, habe die Mathe-Matura flüssig durchgerechnet, alles nochmal kontrolliert, 30 Minuten früher abgegeben, wusste, dass das ein „sehr gut“ wird, und verstehe davon nicht einmal die Fragen."

Was man 2022 in der AHS so zur Mathe-Matura bekam: pic.twitter.com/35JsUnqlHD