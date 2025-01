"Hatten keine Chance": Daran ist Haselsteiner gestorben

Am gestrigen Freitag gab die Strabag bekannt, dass Klemens Haselsteiner Haselsteiner, der Sohn von Hans Peter Haselsteiner (80), gestorben ist. Jetzt spricht der Haselsteiner-Arzt.

Im Alter von 44 Jahren und völlig unerwartet ist Klemens Haselsteiner verstorben. "Medizinisch gesehen hatten wir keine Chance", sagt Allgemeinmediziner Rainer Schroth zur "Kleinen Zeitung" am Samstag.

Von Schweigepflicht entbunden

Der Arzt soll Klemens Haselsteiner in den letzten Stunden seines Lebens begleitet haben. Er habe alles versucht, um dem 44-Jährigen das Leben zu retten, doch es kam wohl jede Hilfe zu spät. "Er ist an einer Aneurysma-Blutung verstorben, da kommt jede Hilfe zu spät", schildert der Arzt. Vom Vater von Klemens, Hans Peter Haselsteiner, wurde der Arzt von der Schweigepflicht entbunden.

Schicksalsschlag

"Für die Familie ist es eine Tragödie unbeschreiblichen Ausmaßes", sagte Schroth. Klemens' Eltern hätten "große Freude" gehabt, "vor allem, weil er seine Arbeit im Konzern hervorragend gemacht hat", so der Mediziner weiter.

Karriere bei Strabag

Klemens Haselsteiner hatte Betriebswirtschaft an der Universität Chicago studiert und war über Jahre für Strabag in Russland und auch in Deutschland für die Strabag-Tochter Tüblin aktiv, bis er in den Vorstand berufen wurde. Seit dem 1. Januar 2020 war er Vorstandsmitglied und seit dem 1. Januar 2023 Vorsitzender des Vorstands der Strabag SE.

Familie Haselsteiner hält 30,7 Prozent der Anteile

Sein Mandat wäre noch bis Ende 2026 gelaufen. Die Familie Haselsteiner hält 30,7 Prozent der Anteile an der im Leitindex ATX der Wiener Börse notierten Strabag SE. In seiner Zeit als Vorstandschef habe Klemens Haselsteiner große Visionen verfolgt und begonnen, den Baukonzern nachhaltig umzubauen, sagte die Sprecherin zur APA.

Haselsteiner wurde 44 Jahre alt. Klemens war der drittälteste Sohn des Bau-Riesen Hans Peter Haselsteiner.