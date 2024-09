Hier können Sie jetzt Spenden

Hilfe für Wiederaufbau, Tiere & Schäden

Am Tag nach den Unwettern starten Spenden-Aktionen für Opfer.

Die Volkshilfe ruft zur nationalen Katastrophenhilfe auf – sie unterstützt beim Wiederaufbau von Häusern. Spenden an: Volkshilfe Solidarität,Zweck: Katastrophenhilfe national (1), IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400.

Die Waldviertler Stiftung „COMÚN“ sammelt jetzt Spenden für Hochwasser-Betroffene. Tiere, die durch die Unwetter in Not geraten sind, sollen dadurch unterstützt werden. Spenden an: Stiftung COMÚN, Zweck: Hochwasser, IBAN: AT96 2011 1839 3960 9200, BIC: GIBAATWWXXX

Der ORF sammelt über „Österreich hilft Österreich“. Spenden an: Österreich hilft Österreich, IBAN: AT06 2011 1800 8076 0700, BIC: GIBAATW

Auch Bundeskanzler Karl Nehammer stellte klar, dass die Regierung sofort helfen werde. „Es ist jetzt keine Zeit für Wahlkampf und politisches Klein-Klein“, erklärte der ÖVP-Chef, der gestern Abend noch in den Flut-Hotspot Hadersdorf am Kamp fuhr.

Die Schäden, so eine erste Bilanz, gehen in Millionen-, wahrscheinlich in Milliardenhöhe. Nicht alles wird von Versicherungen abgedeckt. Laut Nehammer seien 300 Millionen Euro im Katastrophenfonds abrufbar. Sollten das nicht ausreichen, würden sie erhöht, so der ÖVP-Politiker.