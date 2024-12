Hilfsaktion für Tiere: Bohrn-Mena-Stiftung verdoppelt jede Spende

Die Stiftung COMÚN startet eine Spendenaktion für kleine Vereine und private Initiativen. Jede Spende wird bis inklusive 24. Dezember verdoppelt.

Die gemeinnützige Stiftung COMÚN – sie wurde von Sebastian und Veronika Bohrn Mena ins Leben gerufen – startet eine Spendenaktion für kleine Vereine und Initiativen. Am Ende sollen davon Tausende Tiere im Land profitieren. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, seien die Kosten für Energie oder Lebensmittel stark gestiegen. Das würden auch die Tiere zu spüren bekommen, begründet man das Vorhaben in einer Aussendung. Viele kleine Vereine oder private Initiativen könnten sich kaum über Wasser halten.

Als Beispiel wurde etwa der Waldviertler „Ladyhof“ genannt. Ein kleiner Verein, der sich um 39 Ponys und Pferde kümmert. Aber auch andere Vereine, die sich etwa um Hunde oder Katzen kümmern, würden Hilfe benötigen, heißt es in der Aussendung.

© Stiftung COMÚN ×

Daher startet die Stiftung der Bohrn Menas nun die Spendenaktion „Weihnachtswunder für die Tiere“. Jede Spende wird bis inklusive 24. Dezember verdoppelt.

© Stiftung COMÚN ×

„Die Tiere können absolut nichts für die missliche Lage, in der sie sich befinden. Wir greifen den Helfern unter die Arme, die ohnehin schon ihre ganze Freizeit opfern, um die Tiere zu versorgen. Jeder Euro, der bis Weihnachten bei uns einlangt, steht nächstes Jahr doppelt für sie zur Verfügung“, so COMÚN-Vorstand Sebastian Bohrn Mena.

Spenden kann man via https://www.oekoreich.com/unterstuetzen oder direkt per Überweisung:

Empfänger: Stiftung COMÚN Verwendungszweck: Weihnachten IBAN: AT96 2011 1839 3960 9200 BIC: GIBAATWWXXX