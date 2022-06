Hubschraubereinsatz und Einbrüche beim Nova Rock

Ein Bühnenarbeiter hat sich beim "Nova Rock" in Nickelsdorf in der Nacht auf Freitag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt.

Der Mann stürzte nach dem Konzert von Muse von der Bühne und wurde gegen 2.00 Uhr mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen, teilte das Rote Kreuz auf APA-Anfrage mit. Die Polizei wiederum berichtete von Einbrüchen in Zelte der Crew und Security.

In Mitarbeiter-Zelte eingebrochen

Laut Polizeisprecher wurde eine noch unbekannte Zahl an Zelten der Mitarbeiter aufgebrochen. Ermittelt werde auch noch das dabei erbeutete Diebesgut. Ruhig hingegen war am Freitag die Verkehrslage rund um das Festivalgelände. Zumindest hörten am Vormittag auch die starken Regenfälle auf.

Für die Sanitäter war es eine relativ ruhige Nacht mit verhältnismäßig wenig Einsätzen, wie es vom Roten Kreuz hieß. Bis Freitagvormittag mussten seit Festivalbeginn insgesamt 358 Personen versorgt werden. 28 Besucher wurden von der Rettung abtransportiert. Aufgrund des Regenwetters behandelten die Helfer vor allem Verstauchungen, Schürfwunden oder auch Insektenstiche.