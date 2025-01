Huma Eleven: Gratis Bluetooth Lautsprecher für alle Schulkinder

Erstmals gibt's im Einkaufszentrum in Wien Simmering, Huma Eleven, ein Semsterzeugnis-Geschenk für alle Schulkinder. Sie dürfen sich am 31. Jänner, am Tag der Zeugnisverteilung, auf einen Bluetooth-Lautsprecher freuen.

Die beliebte Zeugnis-Aktion, die vor den Sommerferien immer für Begeisterung sorgt, wird nun erstmals auch zum Semesterferien-Highlight. Jedes Kind, das am Freitag, 31. Jänner ab 10 Uhr seine Schulnachricht, unabhängig von Schulstufe und Noten, vorzeigt, erhält einen Bluetooth-Lautsprecher geschenkt. Solange der Vorrat reicht.