Hund zog Frau in Schlosspark in Kanal

Im Schlosspark Laxenburg stürzte Donnerstagnachmittag eine Frau in das Bachbett des Triestingkanals: Ihr Hund hatte die Spaziergängerin in die Notlage gebracht.

NÖ. Um 16:02 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg und ihre Kameraden aus Biedermannsdorf zu einer Menschenrettung in den Schlosspark Laxenburg (Bezirk Mödling) alarmiert:

Eine Spaziergängerin war von ihrem Hund, den sie an einer Leine führte, über eine Böschung gezogen worden und stolperte dabei in das Bachbett des noch sehr frischen Triestingkanals. Die etwa 50-Jährige konnte sich laut Florianis nicht selbstständig befreien, weil sie im schlammigen Untergrund feststeckte. Ihr Vierbeiner, ein kleiner Mischling, stand am Ufer und bellte.

Die Parkaufsicht alarmierte die Einsatzkräfte. Die völlig durchnässte und unterkühlte Frau wurde von insgesamt 28 Helfern beider Feuerwehren gerettet und zur Weiterversorgung an die Rettung übergeben. Der Hund kam nicht zu Schaden. Ob er mit ins Spital fuhr oder von Freunden oder Verwandten der Tierhalterin abgeholt wurde, ist nicht bekannt.