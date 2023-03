''Ich radle fürs Klima nach Sydney''

PR-Profi Smolak ist alleine, nur mit dem Rad unterwegs: „Ich trete für den Planeten.“

Györ. Heute ist Elisabeth Smolak in Györ in Ungarn aufgewacht, gestern in Bratislava. Am Donnerstag in Wien. Von hier hat sie ihre Tour rund um den halben Planeten gestartet. Nur mit ihrem Rad. Um auf die Erderwärmung aufmerksam zu machen. Ihr Ziel ist 12.000 Kilometer entfernt: Sydney in Australien.

„Dort lebt eine Freundin aus Österreich. Eine Meeresbiologin. Sie weint sehr oft, weil die Korallenriffe alle absterben“, seufzt Smolak im ÖSTERREICH-Interview.

Radlerin. Die 51-Jährige radelte stets viel. „Seitdem ich vor 30 Jahren nach Wien gezogen bin, lege ich viele Wege auf dem Rad zurück“, sagt die gebürtige Kärntnerin. Nur mit Rad, Handy und GPS-Navi startete sie die Reise.

»Wir müssen die Klimakatastrophe stoppen«

ÖSTERREICH: Warum wollen Sie bis nach Sydney?

Elisabeth Smolak: Aus Grant, weil im Klimaschutz nichts weitergeht. Ich war Presse-Leiterin beim Klimavolksbegehren. Da habe ich gesehen, es passiert zu wenig. Wir müssen jetzt handeln. Ich will ein Zeichen setzen.

ÖSTERREICH: Haben Sie keine Angst, ganz alleine?

Smolak: Es stimmt, ich bin alleine unterwegs, habe alles am Rad. Rot eingepackt quer über dem Vorderreifen ist mein Zelt, ich habe eine Iso-Matte, ein GPS-Navi und ein Handy. Angst habe ich keine.

ÖSTERREICH: Ihre Route?

Smolak: Ich radle zur Türkei, dann nach Baku. Dort fahre ich per Fähre über das Kaspische Meer nach Kasachstan. Kirgisistan und China sind Stationen. Von Indonesien will ich dann nach Sydney.

ÖSTERREICH: Sind Sie jetzt in Bildungskarenz?

Smolak: Ja, ich mache eine Fernausbildung zur Nachhaltigkeitsmanagerin. Ein Jahr lang, wie die Reise.

ÖSTERREICH: Was sagt Ihr Partner?

Smolak: Er unterstützt mich von Wien aus.