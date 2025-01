Im JÄNNER: Erste Ostereier im Supermarkt

Es ist Mitte Jänner und es ist kalt in Österreich. Doch in den heimischen Supermärkten ist man schon im Osterfieber.

In allen Farben gibt es sie schon zu kaufen.

Ostern im Jänner

Dabei ist der Osterhase noch weit, weit weg. Die Supermarkt-Betreiber in Österreich scheint das nicht zu irritieren. Bereits jetzt, im Jänner, gibt es bunt bemalte Ostereier in den Regalen zu kaufen. Rote, grüne oder orange Eier, was das Herz zu Ostern begehrt.

© privat

Ob davon jeder begeistert ist? Sicher ist: Die Vorfreude auf Ostern kann JETZT schon beginnen.