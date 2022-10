Immer mehr Verurteilungen wegen Sexual-Delikten

Justizministerin Alma Zadic sieht die Wirkung der Frauenschutz-Maßnahmen.

Wien. Mehr Verurteilungen, weniger Anzeigen: Die Kriminalstatistik 2021 kann sich sehen lassen. Zum zweiten Mal in Folge sind die Anzeigen gesunken von 433.811 2020 auf 410.957 im Vorjahr. Während die Gesamtzahl der Verurteilungen nur um 0,2 % anwuchs, stieg die Zahl bei den Delikten gegen die sexuelle Integrität am höchsten – um ganze 15,3 Prozent – an.

Verurteilungen. Auch bei der häuslichen Gewalt stiegen die Verurteilungen auf 228 an. Das sei auch auf die zahlreichen Maßnahmen des Justizministeriums zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt zurückzuführen, so der Bericht. Ministerin Alma Zadic zeigte sich äußerst zufrieden.