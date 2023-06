In Italien verschollen: Suche nach fünf österreichischen Wanderern

Der friaulische Rettungsdienst hat sich in der Nacht auf Samstag auf die Suche nach fünf österreichischen Wanderern gemacht, die in der Gegend der Slizza-Schlucht bei Tarvis in Schwierigkeiten geraten waren.

Tarvis. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, nachdem die Gruppe bei der Polizeizentrale in Thörl Maglern um Hilfe gebeten hatte. Vorarlbergerin verlor bei Onlinebetrug über 80.000 Euro

Die Slizza-Schlucht in Italien. Die Retter suchten die Schlucht ab, konnten die Gruppe aber nicht lokalisieren. Die Telefonnummer des Anrufers war nicht mehr erreichbar, teilte der Rettungsdienst der APA mit. Über die Herkunft der Wanderer gab es keine Informationen. Die Suche wurde Samstagfrüh bei Tageslicht fortgesetzt.