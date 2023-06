Taylor Swift lässt Wien zittern

Mega-Hype um die Wien-Premiere von Taylor Swift. Aber Bangen um Tickets.

Countdown. Für zigtausend Taylor-Swift-Fans ist jetzt sowohl Durchatmen wie Zittern angesagt. Der Registrierungs-Prozess für das allererste Österreich-Konzert der Pop-Queen am 9. August 2024 im Happel-Stadion ist abgeschlossen. Doch erst am 4. Juli werden die Zugangs-Codes zugelost. Damit kann mit viel Glück am 11. Juli vielleicht die heiß begehrten Tickets kaufen.

Chaos. Eine Vorsichts-Maßnahme nach dem Ticket-Chaos in den USA: Da gab’s für 2,4 Millionen Karten über 14 Millionen Anfragen: Server-Zusammenbruch, Vorverkaufs-Stopp und Schwarzmarktpreise bis zu 45.000 Dollar. Selbst Taylor wurde laut: „Das Chaos macht mich wütend!“

Mega-Show. Doch nicht nur das Chaos, auch die über 100-Millionen-Dollar teure Eras-Show selbst stellt alles in den Schatten. Über 40 Hits in 10 Akten als dreistündige Zeitreise durch alle Kar­riere-Stationen. Dazu oscarreife Tricks (auch mit einem virtuellem Schwimmbad), 10 heiße Kostüme und Broadway-Feeling: Jeder Song wird theatralisch inszeniert. Auch als Hexenprozession (Willow), in einer Wald-Hütte (Folklore) und als Highlight zu Look What You Made Me Do sogar mit neun Swift-Doubles. Cool: bei jedem Konzert liefert Taylor auch einen Überraschungs-Song.

Zugabe. In Wien werden es wohl mindestens zwei werden: Ein Zusatz-Konzert gilt als fix. Womöglich sogar eine dritte Show. Das wäre neuer Stadien-Rekord.