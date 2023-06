Letzte Chance auf Taylor Swift in Wien

Im August 2024 tanzt Taylor in Wien an. Noch heute muss man sich dafür anmelden.

Pop. Es erinnert ein bisschen an Aschenputtel: Um Mitternacht ist der Zauber vorbei! Exakt heute um 23.59 Uhr. Da endet bei oeticket die Registrationsfrist für Taylor Swift. Am 9. August 2024 tanzt die größte Pop-Queen der Gegenwart – über 200 Millionen verkaufte CDs, 98 Einträge im Guinness-Buch – im Happel-Stadion an. Ihr allererstes Österreich-Konzert.

Hype. Aber ohne Voranmeldung und viel Glück geht nichts: Am 11. Juli startet der Vorverkauf. Dafür werden eigene Codes zugelost. Nur wenige Minuten nach der Konzert-Ankündigung ging deshalb der Server von oeticket in die Knie. Wartezeiten bis zu eine Stunde! Mittlerweile haben sich Zigtausend Fans registriert.

Doppelpack. Mindestens ein Zusatz-Konzert in Wien gilt als fix: Die Tour ist für Doppel- oder Mehrfach-Konzerte ausgerichtet. Anders wäre die über 100 Millionen Dollar teure Produktion überhaupt nicht zu finanzieren.

Show. Unter dem Motto Eras liefert Swift in Wien das größte Pop-Spektakel aller Zeiten: Über 40 Hits, 10 heiße Kostüme und ein Laufsteg quer durch’s Stadion. Dieser dient ihr auch als Bildschirm für oscarreife Show-Tricks.