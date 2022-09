Italien: Österreicher-Bus bleibt in Unterführung stecken – Kinder verletzt

Auf der Italien-Heimreise baute ein Urlauber-Bus aus Waidhofen an der Thaya (NÖ) einen Unfall in einer Bahnunterführung.

Italien. Am Mittwochabend kam es im Adria-Badeort Cervia zu einem Bus-Unfall. Ein Doppeldeckerbus aus Waidhofen an der Thaya (NÖ) mit etwa 70 österreichischen Urlaubern an Bord blieb in einer Bahnunterführung stecken. Bei dem Unfall wurden vier Minderjährige verletzt und ins Spital gebracht, wie lokale italienische Medien berichten.

Im Bus befand sich eine Reise-Gruppe mit 61 Kindern und ihren Betreuern. Feuerwehr und Polizei bargen die Businsassen. Die Urlauber wurden zunächst wieder im Hotel untergebracht, in dem sie während des Urlaubs gewohnt hatten.

Noch ist die genaue Herkunft der Österreicher unklar.