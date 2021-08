Corona-Impfung an der Kassa. Einkaufen und impfen.

Die Stadt Wien und die Supermarktkette Rewe gehen in die Impf-Offensive. Ab morgen kann man sich beim Einkaufen in Filialen von Billa, Billa Plus und Penny impfen lassen.

Offiziell wird die Aktion erst morgen im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Und zwar von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und dem Vorstand der REWE International AG, Marcel Haraszti.

Der Plan: Die Corona-Impfung soll in zunächst drei Wiener Bezirken vor den Supermärkten und bei den Supermarkt-Kassen von Billa, Billa Plus und Penny angeboten werden.

In Wien liegt die Erst-Durchimpfungsrate mit 59,4 Prozent unter dem Österreich-Schnitt.