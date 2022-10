Jeder Zweite hat ein Haustier

Es gibt sogar eine kirchliche Segnung für unsere tierischen Mitbewohner.

Wien. Heute bekommen wohl die meisten heimischen Haustiere ein zusätzliches Leckerli: Es ist Welttierschutztag.

Österreicher gelten als besonders tierliebend. Böse Zungen behaupten, viele von uns hätten unsere Katzen und Hunde lieber als Kinder. Fix ist: In jedem zweiten Haushalt lebt derzeit auch ein Haustier.

75 Euro geben wir im Schnitt pro Monat aus

■ Katzen. Am beliebtesten sind in unseren Haushalten Katzen. Mehr als zwei Millionen werden in Österreich gehalten, so eine Studie der Österreichischen Heimtierfuttermittel-Vereinigung.

■ Hunde. Den „besten Freund des Menschen“ halten sich 827.000 Familien. Fast jeder zehnte Österreicher hat also einen.

■ Kleintiere. 500.000 Kaninchen, Hamster und Co. leben in heimischen Käfigen – die meisten davon in ­Kinderzimmern.

■ Aquarien. Etwa halb so viele Aquarien gibt es: 259.000.

■ Kosten. Im Durchschnitt geben wir laut den Daten der Statistik Austria monatlich knapp 75 Euro für unsere Lieblinge aus. Davon etwas mehr als die Hälfte (38 Euro) für Tiernahrung, 25 Euro für die ärztliche Versorgung.

■ Teuerste. Am meisten ­geben Katzenbesitzer aus: 86 Euro monatlich. Hundeherrchen geben im Vergleich ‚nur‘ 53 Euro aus.

■ Singles halten meist Vögel, Schildkröten und Zierfische. In Haushalten mit zwei oder mehr Kindern gibt es überdurchschnittlich oft Hasen oder Kaninchen.

■ Bundesländer. Die meisten Haushalte mit Haustieren gibt es mit 915.800 in Wien. Dann kommen Niederösterreich mit 733.400 und Oberösterreich mit 639.800.

■ Wirtschaftswunder. Der Heimtierbedarf inklusive der Futterindustrie beschäftigt in Europa insgesamt 100.000 Menschen in 200 Unternehmen. Davon produzieren 150 Firmen jährlich 8,5 Millionen Tonnen Tiernahrung.

■ Segnung. Service für Gläubige: Viele Gotteshäuser im ganzen Land segnen heute Haustiere. Am Stephansplatz bietet etwa Dompfarrer Toni Faber um 17 Uhr eine Segnung.