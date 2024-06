Jetzt beginnt schon das Mega-Stau-Chaos

Heute beginnen unter anderem in Wien die Ferien. In der Hauptstadt löst das jetzt ein Mega-Stauchaos aus.

Am Freitag geht es für Tausenden Schulkindern in die großen Ferien.

Ab in den Süden

Viele Österreicher brechen direkt auf: Ab in die Ferien und in den Urlaub in den Süden. Die Folge, die Straßen sind auf den Hauptrouten verstopft und nichts geht mehr. Wer zur Sommerfrische will, der muss sich auf lange Wartezeiten eistellen und wird erstmal seine freie Zeit im Auto verbringen.

Bis zu einer Stunde Zeitverlust

Schon jetzt geht das Chaos so richtig los. Richtig verstopft waren die A2 (Südautobahn) und die A23 (Südosttangente) in beide Richtungen, zwischen dem Knoten Vösendorf und dem IZ NÖ-Süd und auch zwischen Hirschstetten und Knoten Wien-Inzersdorf Süd. Der Zeitverlust: Bis zu einer Stunde!

Stau, Stau, Stau

Große Staupunkte waren auch die A4 (Ostautobahn) von Wien Richtung Budapest zwischen Alt Simmering und dem Knoten Schwechat. Weiter auf der A8 (Innkreisautobahn) Richtung Salzburg zwischen dem Dreieck Inntal und Rohrdorf-. Außerdem zwischen dem Rastplatz Eulenauer Filz und Rosenheim-West, auf der A12 (Inntalautobahn) Richtung Rosenheim zwischen Kufstein Nord und dem Grenzübergang Kiefersfelden.