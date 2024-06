Letzte "Kraftwerk" Tickets für Aufführung in Schönbrunn sichern

"Kraftwerk" spielen am 6.Juli 2024 live im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn. Für oe24-Leser gibt es noch ein limitiertes Kontingent – 20 Euro können beim Kauf von Stehkarten gespart werden.

Nach erfolgreichen weltweiten Konzert-Tourneen kündigen die Electro-Pioniere Kraftwerk einen neuen Termin in Wien an. Die Mensch-Maschine Kraftwerk verbindet Elektronische Musik, Computer-Animationen und Performance-Kunst zu einem wahren Multi-Media-Gesamtkunstwerk. Nachdem Kraftwerk an einzigartigen Orten, wie dem Schloss Karlsruhe oder der Akropolis in Athen mit Groß-Projektionen aufgetreten sind, werden Ralf Hütter und sein Team ihre spektakuläre Show am 06. Juli 2024 vor die geschichtsträchtige Kulisse von Schloss Schönbrunn nach Wien bringen.

Großen Einfluss auf die Musik-Branche

Im Jahre 1970 installierten Ralf Hütter und Florian Schneider ihr elektronisches Kling Klang Studio in Düsseldorf. Sie starteten das Multimedia-Projekt Kraftwerk und komponierten und produzierten die Musik- und Bild-Welten für alle Kraftwerk Alben. Mitte der 1970er Jahre erlangten sie mit dem Album „Autobahn" internationale Anerkennung für ihre revolutionären elektronischen „Musik Filme". Mit ihren Zukunfts-Visionen des Albums Computerwelt erschufen sie den Soundtrack unseres digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Die Multi-Media-Experimente von Kraftwerk mit innovativen Techniken sowie Robotern und Computer-Animationen und ihre Kompositionen mit synthetischen Stimmen und automatisierten Rhythmen, hatten einen weltweiten Einfluss auf viele neue Musik-Genres: Von Electro bis Hip-Hop, von Techno bis SynthPop..

© Peter Boettcher ×

3-D Ausstellungen in zahlreichen Museen

Die Retrospektive ihres Katalogs 12345678 mit 3D Projektionen im Museum of Modern Art in New York, im Jahre 2012 bedeutete für Kraftwerk eine Rückkehr zu ihrem Ursprung in der Düsseldorfer Kunstszene der späten Sechziger Jahre. Auf die 3-D Konzert-Serie im MoMA folgten weiteren Präsentationen in der Tate Modern Turbine Hall (London), dem Akasaka Blitz (Tokyo), dem Opera House (Sydney), der Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), der Fondation Louis Vuitton (Paris), der Neuen National Galerie (Berlin) dem Guggenheim Museum (Bilbao) und dem Burgtheater Wien. 2014 erhielten Ralf Hütter und sein früherer Partner Florian Schneider in Los Angeles den Grammy Lifetime Achievement Award für ihr Lebenswerk und im Oktober 2021 wurden Kraftwerk in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Für oe24-Leser gibt es noch ein limitiertes Kontingent – sparen Sie 20 Euro beim Kauf von Stehkarten auf der Webseite www.ticket24.at.

© Peter Boettcher ×

Sichern Sie sich die letzten Karten

Wer schnell ist, kann die letzten Tickets für ein fantastisches Musikfeuerwerk von Kraftwerk vor herrlicher Kulisse ergattern.