× Jetzt doch: Fabios-Chef erteilt Teichtmeister Lokalverbot

Jetzt also doch. Fabios-Chef Fabio Ciaocobello erteilt dem Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister Lokalverbot.

Am 5. September muss sich der 43-jährige Teichtmeister vor einem Schöffensenat im Landesgericht Wien erklären. Ihm wird - nach der Sichtung von insgesamt 23 Terabyte (!) Datenmaterial - mittlerweile nicht mehr "nur" der Besitz, sondern auch die Herstellung von kinderpornografischem Material vorgeworfen.

Doch der Ex-Burgschauspieler, für den die Unschuldsvermutung gilt, genießt die Sommertage vor dem Prozess im September in vollen Zügen. In Nobellokalen wie dem Schwarzen Kameel oder beim Nobel-Italiener im Fabios im 1. Bezirk sah man Teichtmeister beim Dinieren. oe24 berichtete.

Fabios-Chef: "Ich werde ihn nicht reinlassen"

Fabios-Chef Fabio Ciaocobello

Fabios-Chef Fabio Ciaocobello reagierte im Interview mit oe24.TV jetzt auf den Besuch des mutmaßlich Pädophilen und stellte klar: „Meine Mitarbeiter haben Herrn Teichtmeister nicht erkannt." Zudem distanziere er sich klar von Teichtmeister und weist etwaige Vorwürfe, er sei Stammgast in dem Lokal gewesen, vehement zurück. Für die Zukunft hielt der Fabios-Chef fest: „Wir können es nicht akzeptieren, das wir einen Menschen, der es noch dazu zugegeben hat, in unserem Lokal dulden. Ich werde ihn nicht reinlassen!" Dennoch wollte Ciaocobello auch betonen: "Lokale sind nicht Richter über Menschen. Teichtmeister wird seine gerechte Strafe am 5. September vor Gericht erhalten."

Das oe24.TV-Interview mit Fabios-Chef Ciaocobello schlug hohe Wellen, so dass mittlerweile auch andere Medien einen Tag später über das Lokalverbot berichten.