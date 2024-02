Jugendlicher schoss mit Softgun auf Heckscheibe von Pkw

Der Schuss traf die Heckscheibe, die infolge zersplitterte.

St. Veit. Ein Jugendlicher hat in der Nacht auf Samstag in Kärnten beim ziellosen "Cruisen" mit einer Softgun-Pistole aus einem Pkw heraus auf einen vor ihm fahrenden Wagen geschossen, in dem zwei ihm bekannte Burschen unterwegs waren. Der Schuss traf die Heckscheibe, die infolge zersplitterte, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte. Der Jugendliche gab an, er habe den Lenker des getroffenen Fahrzeugs zum Stoppen bewegen wollen. Der Schütze wurde angezeigt.

Insgesamt vier Burschen - alles Führerscheinneulinge aus dem Kärntner Bezirk St. Veit - hatten sich gegen 21.30 Uhr mit zwei alten Autos auf einem Parkplatz getroffen. Dort beschlossen sie ohne bestimmtes Ziel durch die Gegend zu fahren, jeweils zwei Burschen in einem Pkw. In Hoch Liebenfels ließ einer der 17-Jährigen die Seitenscheibe des Wagens herunter und schoss aus der mit Stahlkugeln geladenen Softgun mehrmals auf die Heckscheibe des anderen Fahrzeugs, die so total beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Softgun, die der junge Mann illegal besaß, wurde konfisziert.